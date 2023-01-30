"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии

В жизни певицы Валерии и Иосифа Пригожина вот-вот наступят перемены.

Карьерное сотрудничество певицы Валерии и продюсера Иосифа Пригожин началось почти 20 лет назад. Подписав контракт, новоиспеченные коллеги, сами того не подозревая, сложили себе большое будущее. Уже в 2004 году отношения между Пригожиным и Валерий получили новый статус — они зарегистрировали брак.

Спустя столько лет на сцене невольно возникает вопрос — когда певица Валерия решит закончить карьеру? В разговоре с Пятым каналом Иосиф Пригожин развернуто ответил на этот вопрос. По его словам, Валерия не держится за карьеру, как за последнюю соломинку. В жизни женщины есть и другие увлечения.

"Она готова уйти со сцены в любой день. Она понимает, что карьера — это временно", — поделился Иосиф Пригожин.

Любимый супруг потихоньку готовится к уходу певицы Валерии. Более того, он уже видит их жизни после сцены. Вместе они будут идти в новом направлении, развивая и поддерживая друг друга. По словам продюсера, их союз держится на уступках, понимании и желании чувствовать близкого человека.

Карьера же самого Пригожина в полном разгаре. Пока певица Валерия читает, увлекается языками и философией, облачившийся в черное одеяние Пригожин проводит время на съемочной площадке. Детали проекта мужчина пока не раскрыл.