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С животиком: Счастливый Пригожин слил снимок 54-летней Валерии в интересном положении

Валерия не довольна раскрытой тайной
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Прославленная певица в последнее время не очень активно ведет социальные сети. Например, сейчас она вместе с супругом отдыхает на курорте, но ни разу не показала поклонникам фотографии в купальнике. А вот Иосиф Пригожин решил не прятать от народа свою красавицу-жену и слил в Сеть снимок, которому Валерия оказалась не рада.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Продюсер снял свою благоверную в довольно интересном положении, что отметили и россияне. Он, как бы подглядывая на певице, сфотографировал ее за стеклом в купальнике и странной позе. "То ли загорает, то ли йогой занимается – никак не пойму", – с иронией подписал кадр счастливый Иосиф Пригожин, который заодно восхитился фигурой своей жены.

Однако часть поклонников принялась писать в комментариях, что снимок не очень удачный: кто-то заметил, что у Валерии "выросла" третья нога, кто-то упомянул об исчезновении пупка, а кто-то акцентировал внимание на "дряблом" животике. Действительно интересное положение! Ну, а некоторые не смогли не отметить тот факт, что Иосиф Пригожин – идеальный муж, который так искренне восхищается своей 54-летней любимой.

В комментариях к публикации появилась и некая подруга звездной семьи, которая восхитилась фотографией. В ответ Иосиф Пригожин сообщил, что получил от Валерии "порцию замечаний" после того, как она узнала, что тайный кадр попал в Сеть.

Валерия. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 января 2023, 12:10 Источник: Соцсети • Требует проверки
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