"Не дает": певица Валерия с двойней в животике оставила Пригожина с вялым органом

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия считаются одной из самых крепких и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Они вместе уже 20 лет. Их роман начался в начале "нулевых", когда Валерия вместе с детьми со скандалом ушла от супруга Александра Шульгина и начала жизнь с нуля.
Сначала отношения Валерии и Пригожина начались с работы. Продюсер решил подписать с певицей контракт, но понял, что влюбился с первого взгляда, и начал обхаживать ее. Пригожин крутился вокруг Валерии постоянно, звонил ей, приглашал на съемки и разные интервью. В Амстердаме во время съемок клипа "Была любовь" продюсер признался ей в чувствах, а она не стала сопротивляться. С тех пор пара вместе.
На днях Валерия и Пригожин дали свежее интервью Арману Давлетярову и приоткрыли завесу тайны счастливой брачной жизни и карьеры. Окрыленная и острая на язык певица Валерия без умолку тараторила, не давая сказать супругу ни слова и игнорируя его вялый орган – язык. Условно говоря, светская львица оставила мужа в дураках из-за своего напора.
"Валерия не дает высказаться Иосифу, рот не закрывает, ее трудно слушать, напрягает, тараторит", – написали в комментариях.
Певица рассказала о детях, ссорах, успехе в шоу-бизнесе, воспитании и взаимоотношениях между родителями и наследниками. Валерия предстала в ярко-желтой блузке с принтом из двойни зебр в области животика. Стильно, модно, молодежно — на радость Иосифу Пригожину.