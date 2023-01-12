"Выстрелила": Бросивший Валерию ради грудастой блондинки Пригожин лишился глаза

Иосиф Пригожин пострадал, а его жена хохотала.

Год у знаменитого продюсера был очень насыщенный. Взять хотя бы тот факт, что он немного изменил свою деятельность. Большую часть времени в плане работы он, конечно, проводил со своим главным проектом – женой. Но в 2022 году Иосиф Пригожин на время бросил Валерию ради грудастой блондинки Леры Кудрявцевой, с которой теперь ведет шоу на телевидении.

Вдоволь поработав, музыкальный деятель решил дать себе отдохнуть. Правда, бесценный отпуск обернулся для него довольно неприятной травмой. В своем микроблоге муж певицы опубликовал фотографию, на которой лишился глаза – он прикрыл его чем-то черным, причем неслучайно.

Иосиф Пригожин рассказал поклонникам, что каким-то образом бутылка пива "чуть не лишила его глаза". К счастью, все обошлось, а с одним из самых главных органов все в порядке. "И смех, и грех", – так описал ситуацию известный продюсер, а также предположил поклонникам угадать, как же это произошло. Собственно, фанаты принялись писать свои версии.

"Выстрелила пробка при ударе об стол. Наверное, глазом открывали", – со смехом предположили пользователи.

В ответ на один из комментарием муж певицы Валерии признался, что, когда это произошло, все присутствующие рядом с ним люди хохотали, а ему же было не до смеха. Может быть, россияне дождутся, когда Иосиф Пригожин раскроет, как же он получил травму.