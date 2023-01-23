"Наконец-то": Умолчавшая о беременности Арзамасова объявила о скором пополнении

Арзамасова озабочена здоровьем

"Папина дочка" счастлива в браке с Ильей Авербухом, которому уже успела подарить сына Льва. Звездные родители много трудятся, но все же успевают уделять время своему наследнику. Правда, если верить слухам, хлопот может прибавиться. В прессе в последнее время появляется все больше новостей о том, что Лиза Арзамасова якобы ждет еще одного ребенка.

Сама актриса умолчала о беременности, решив не комментировать распространившуюся по Сети информацию. Так что, пока не ясно, правда это или нет. Одна из последних публикаций звезды наверняка натолкнула публику на новые подозрения.

Неожиданно для всех супруга Ильи Авербуха заявила, что на время прекращает работать и делиться с россиянами творческими новостями.

"Я наконец-то "догадалась", что мне нужен отпуск", – рассказала своим поклонникам Лиза Арзамасова.

"Папина дочка" объяснила, что отдых ей необходим для того, чтобы поправить здоровье, а также набраться вдохновения на продуктивный рабочий год. Этой фразой актриса дала понять, что карьеру не заканчивает, и буквально объявила о скором пополнении в ее копилке новых проектов, которые точно будут, когда она придет в себя после сумасшедшего 2022-го.

Ну, а поклонники в свою очередь в комментариях пожелали Лизе Арзамасовой отдохнуть так, чтобы они поскорее увидели ее на сцене театра или же по телевидению.