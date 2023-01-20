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"Переживаю": отвергнутая Авербухом Арзамасова ждет тройню

Арзамасова сообщила радостную новость.
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Российская актриса театра и кино, звезда популярного сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова успешно совмещает карьеру и материнство. 14 августа 2021 года она родила сына от мужа, хореографа и продюсера Ильи Авербуха. Свадьба этой пары стала самым громким и скандальным событием года, а союз двух столь разных по возрасту звезд не обсуждал только ленивый. Никто не ожидал, что скромная тихоня Лиза Арзамасова выскочит замуж за яркого и активного Авербуха на 21 год старше себя.

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Тем не менее, пара сумела построить идеальную на первый взгляд семью и продолжает радовать фанатов. Одновременно с семейным бытом и театральной жизнью Арзамасова пишет книги, участвует в общественных проектах и благотворительности. На днях на сообщила, что издательство одобрило проект ее третьей книги про Костика.

"Как и перед написанием первых двух, переживаю: сложатся ли новые истории о жителях Солнечного переулка. Начинаю фантазировать. Как только наполню "мешочек фантазий", сяду писать. По срокам такое спланировать невозможно, но постараюсь сильно не тянуть. Все-таки идеи, не вошедшие в первые книги, но оставшиеся в заметках, есть", – написала Арзамасова в своем телеграм-канале.

Таким образом, Лиза Арзамасова ждет уже творческую тройню, ведь это как раз третья книга. Поклонники с нетерпением ждут ее появления на свет. Серия книг "Костик из Солнечного переулка" – сборник историй про 11-летнего мальчика, который ищет ответы на взрослые вопросы.

Не секрет, что муж Лизы Арзамасовой Илья Авербух постоянно пропадает на работе. Теперь понятно, когда она успевает писать книги. Отвергнутая на время важных проектов Лиза успевает самореализоваться на работе в отсутствие мужа.

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 17:00 Источник: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой • Требует проверки
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