"Кризисы и ссоры": уставшие от бытовухи Арзамасова и Авербух делят совместно нажитое имущество

Два года назад продюсер и хореограф Илья Авербух женился на звезде сериала "Папины дочки" Лизе Арзамасовой. Свадьбу сыграли по-быстрому, и вскоре у пары родился сын Лев. Поклонники не успели впасть в шок от того, что примерная и покладистая Лиза Арзамасова вдруг выскочит вот так быстро за мужика на 21 год старше себя. Тем не менее, поначалу пара была счастлива.
Не секрет, что совместный быт и маленькие дети осложняют отношения и исключают всяческую романтику, но Арзамасова и Авербух изо всех сил старались. Несмотря на то, что вокруг них ходили сухи о кризисе, они демонстрировали идиллию.
Супруги выглядят очень счастливыми. И карты Таро показали, что это не показуха, а реальное счастье. Авербух и Арзамасова не живут каждый сам по себе, они по-настоящему счастливы вместе, считает таролог Марианна Абравитова. Но не все так гладко, и это у всех живых людей.
"Бывают и кризисы, и ссоры. Солнечного внутреннего климата я не вижу, безоблачность в отношениях закончилась, начались времена внутрисемейного перетягивания одеяла", – рассказала таролог.
Выходит, что Авербух и Арзамасова уже начали делить совместно нажитое – одеяло. Но в будущем их ждет только счастье, заключила эксперт.