Залез между ног и ласкает: Пьяная Слава сняла на камеру утехи со стариком

Поклонники продолжают задаваться вопросом: что же происходит в отношениях певицы и ее экс-возлюбленного после публичного расставания. Еще недавно звезда объявила о разрыве с Анатолием Данилицким, а потом внезапно оказалась с ним на Мальдивах. Позже Слава объяснила народу, что их с гражданским мужем связывают лишь дружеские отношения ради ребенка, но появившиеся в Сети довольно интимные кадры заставляют в этом усомниться.
На своей странице в соцсетях брюнетка опубликовала ролик, на котором бывший возлюбленный осыпает ее поцелуями. Артистка расположилась на шезлонге у бассейна, а Анатолий Данилицкий своей головой залез ей между ног и, удобно устроившись лежа, стал ласкать ее губами.
Утехи, которые Слава сняла на камеру с престарелым бывшим, буквально взорвали Интернет и наверняка вызвали у фанатов вопрос: что это значит? На следующий день певица поспешила удалить ролик, а публике объяснила, что в тот момент была сильно пьяна. Под воздействием алкоголя бывшие, кажется, забыли не только об обидах, но и о приличиях.
Впрочем, знаменитая брюнетка даже во время ласк дала Анатолию Данилицкому понять, что между ними все кончено.
"Нет тебе прощения", – подписала те самые кадры Слава, намекнув, что даже поцелуи не смогут растопить ее сердце.