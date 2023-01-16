"Теперь его нет": убитая горем Арзамасова потеряла мужа после тяжелой болезни

Лиза Арзамасова напугала фанатов страшной новостью о своей семье.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух вместе воспитывают первенца, сына по имени Льва. Мальчик роился у пары в августе 2021 года, спустя некоторое время после свадьбы. Новость о браке артистов стала шоком для многих, ведь ранее об их отношениях никто не знал. Да и тихоня и прилежная девушка Лиза Арзамасова не была похожа на ту, которая выскочит за мужчину на 21 год старше себя. Тем не менее, пара создает впечатление гармоничной и выглядит счастливо, хоть в Сети и всплывают тревожные слухи о них.

На днях Лиза Арзамасова ошарашила поклонников страшной новостью. Никто не думал, что такое может случиться в самый разгар сезона. Убитая горем Лиза обратилась к людям с полным скорби текстом. В нем она говорила о том, что спектакль "Золушка" по состоянию здоровья будет играть вместо нее другая актриса. Также она поблагодарила всех поклонников за поддержку в шоу "Ледниковый период". "Всегда болею за вашу пару!" – написал фанат. Таким образом, Арзамасова потеряла мужа, ведь на его место временно встал другой человек.

После этого Арзамасова "выкатила" длинный пост о том, что серьезно заболела. Однако спустя время она удалила публикацию. Судя по всему, болезнь действительно серьезная и тяжелая, и она решила не пугать людей.

"Куда делся длинный пост? я читала его удалили на глазах"; "Лиза, я прочитала ваш пост о том, что вы заболели и не смогли выйти вчера на сцену и выйти на съемку за столько лет, выходили на сцену, даже когда болели, терпеливо выходили, но вы не товар, вы человек, настоящий, живой"; "Я когда прочитала, очень испугалась за вас"; "Молимся"; "К сожалению, сразу не дочитал пост Лизы, а теперь его нет", – написали комментаторы.