Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского
Сгоревшую заживо Вику Боню хоронят на святой земле: Так она выглядит
Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов
партнеры
Понедельник
16 января
Лента новостей
09:20
Экономия до 100 тысяч: в России могут изменить правила оплаты услуг ЖКХ
09:00
"Теперь его нет": убитая горем Арзамасова потеряла мужа после тяжелой болезни
08:40
Как замотивировать ребенка на изучение английского языка?
08:20
Это нельзя пропустить: 5 лучших фильмов последних лет
08:00
Привычки здоровых людей: как сберечь планету для потомков
06:21
Как появилась традиция купания в проруби на Крещение Господне
04:27
Кинувшей мужа-старика Славе придется несладко: Своими усилиями
02:16
Как изменилась пластика в связи с санкциями?
00:12
Гордеев день: что нельзя делать в праздник 16 января
22:18
"Пухлое деревенское лицо": переделанного Ревву прилюдно унизили
20:03
Не только Киркоров: знаменитые отцы-одиночки
19:02
Угадайте фильм с участием Савелия Крамарова: Тест
18:45
"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака
17:30
"Со всей силы харкал": злющий как сыч Корчевников осквернил труп умершего Кикабидзе
16:42
"Умер в реанимации": последние дни Кикабидзе прошли в муках
16:04
"Устал страшно!": в предсмертной исповеди Вахтанг Кикабидзе успел облегчить душу
15:41
"Вся в крови": истерзанную до мяса Волочкову нашли на мальдивском пляже
14:33
Звезда стала бомжом: скандально рванувший из России Милохин повторил судьбу извращенца Панина
13:41
Умер Вахтанг Кикабидзе
12:38
"Рак": узнавшая диагноз Меньшова потеряла дар речи
11:55
"Прямо в сердце ударили": состояние 85-летней Немоляевой резко ухудшилось
11:12
Дни сочтены: сбежавшую в Израиль Пугачеву оплакивают вслед за Чуриковой
08:18
Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер
06:06
Диагноз – душевнобольная: проклявшая всех и вся Макеева умерла в муках
04:20
Коровья йога и щенячьи бега: спасение осиротевшего теленка попало на видео
02:20
К чему снится много всего
00:08
День Святого Серафима: приметы и традиции 15 января
21:58
Топ-10 косметологических процедур этой зимой
21:20
Поплавская не может прийти в себя из-за большого горя: Это потеря потерь
20:09
"В феврале": объявлено о свадьбе Анны Семенович
20:01
Стало известно об озвученном перед смертью желании Чуриковой
19:06
Как превратить учебу английского в хобби?
18:49
Слезы по всей стране: Первый канал экстренно изменил эфирную сетку из-за трагедии
17:40
В Москве мужчина лишился около 10 миллионов рублей в обменном пункте
16:40
Осталось королевой даже на смертном одре: обнародована последняя съемка Чуриковой
16:20
Сотни милионов: родные делят шикарное наследство Инны Чуриковой
15:34
79-летнюю Чурикову загнали в гроб киста в мозгу, ОРВИ и тяжелые переломы
15:20
Невосполнимая потеря: объявлено о смерти Чуриковой
15:00
На северо-востоке Москвы нашли труп женщины с ножевыми ранениями
13:20
Состояние госпитализированного с поражением легких Михалкова изменилось
11:20
Узнали случайно: известие об уходе Гузеевой всполошило россиян
08:38
Восстановление памяти после коронавируса: 5 простых упражнений
06:07
Полез к ней между ног: несчастную разведенку Самбурскую застукали в пикантной позе с известным актером
04:29
На 10 столичных ЖК пришлось 16% всех сделок
02:17
Как семье снизить ставку по ипотеке?
00:04
Обрезание Господне: что нельзя делать в праздник 14 января
22:10
Необратимые последствия: переделанная Долина гниет заживо в луже крови
22:00
Взрезанная после родов звезда "Дома-2" кричит на всю округу: Боль
21:20
Воняло на все Останкино: Якубовича не стало на 77 году жизни
21:00
"Люблю!": Долго скрывавшая живот Оксана Федорова явила миру своих деток
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вся в крови": истерзанную до мяса Волочкову нашли на мальдивском пляже
"В феврале": объявлено о свадьбе Анны Семенович
79-летнюю Чурикову загнали в гроб киста в мозгу, ОРВИ и тяжелые переломы
Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер
Узнали случайно: известие об уходе Гузеевой всполошило россиян
"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Теперь его нет": убитая горем Арзамасова потеряла мужа после тяжелой болезни

Лиза Арзамасова напугала фанатов страшной новостью о своей семье.
прочитано 79 раз

Лиза Арзамасова и Илья Авербух вместе воспитывают первенца, сына по имени Льва. Мальчик роился у пары в августе 2021 года, спустя некоторое время после свадьбы. Новость о браке артистов стала шоком для многих, ведь ранее об их отношениях никто не знал. Да и тихоня и прилежная девушка Лиза Арзамасова не была похожа на ту, которая выскочит за мужчину на 21 год старше себя. Тем не менее, пара создает впечатление гармоничной и выглядит счастливо, хоть в Сети и всплывают тревожные слухи о них.

ПО ТЕМЕ

Грудь усыпана пятнами, лицо без глаз: полыхающая в огне Лиза Арзамасова перестала видеть

 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На днях Лиза Арзамасова ошарашила поклонников страшной новостью. Никто не думал, что такое может случиться в самый разгар сезона. Убитая горем Лиза обратилась к людям с полным скорби текстом. В нем она говорила о том, что спектакль "Золушка" по состоянию здоровья будет играть вместо нее другая актриса. Также она поблагодарила всех поклонников за поддержку в шоу "Ледниковый период". "Всегда болею за вашу пару!" – написал фанат. Таким образом, Арзамасова потеряла мужа, ведь на его место временно встал другой человек.

После этого Арзамасова "выкатила" длинный пост о том, что серьезно заболела. Однако спустя время она удалила публикацию. Судя по всему, болезнь действительно серьезная и тяжелая, и она решила не пугать людей.

"Куда делся длинный пост? я читала его удалили на глазах"; "Лиза, я прочитала ваш пост о том, что вы заболели и не смогли выйти вчера на сцену и выйти на съемку за столько лет, выходили на сцену, даже когда болели, терпеливо выходили, но вы не товар, вы человек, настоящий, живой"; "Я когда прочитала, очень испугалась за вас"; "Молимся"; "К сожалению, сразу не дочитал пост Лизы, а теперь его нет", – написали комментаторы.

Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 января 2023, 09:00 Источник: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Мы разошлись": Почему Арзамасова после развода носится за Авербухом как собачка

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Устал страшно!": в предсмертной исповеди Вахтанг Кикабидзе успел облегчить душу

О чем сожалел артист
Шоу-бизнес

Угадайте фильм с участием Савелия Крамарова: Тест

Есть варианты ответов
Шоу-бизнес

Кинувшей мужа-старика Славе придется несладко: Своими усилиями

Что ждет певицу

Шоу-бизнес

"Пухлое деревенское лицо": переделанного Ревву прилюдно унизили

На что пошел артист ради красоты

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Не лечит, а калечит: доктор Мясников назвал смертельно опасный витамин
Осторожно – тонкий лед: как помочь провалившемуся на водоеме
Остаться в живых: как спастись при ходьбе в гололед
Спорт: главные правила зимних тренировок

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+