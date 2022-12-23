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Шоу-бизнес
Грудь усыпана пятнами, лицо без глаз: полыхающая в огне Лиза Арзамасова перестала видеть

Грудь усыпана пятнами, лицо без глаз: полыхающая в огне Лиза Арзамасова перестала видеть

Российская актриса Лиза Арзамасова предстала перед фанатами в необычном виде.
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Лиза Арзамасова уже два года счастлива в браке с продюсером и хореографом Ильей Авербухом. Звезда сериала "Папины дочки" родила от него сына, которого назвали Лев, но тут же сбежала из дома на работу. Почти сразу после рождения первенца Лиза Арзамасова стала работать в театре.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Многие поклонники были удивлены тем, что Лиза Арзамасова вот так быстро выйдет замуж за мужчину на 21 год старше, но со временем все поняли, что актриса по-настоящему счастлива.

Параллельно с работой, материнством и благотворительной деятельностью Лиза Арзамасова развивает свой блог. В соцсетях она делится личными снимками из семейного архива и советами по воспитанию детей.

На днях актриса предстала перед фанатами вся полыхающая в огнях новогодней Москвы. Ее грудь и руки были усыпаны пятнами модной леопардовой куртки. От удовольствия Лиза Арзамасова закрыла глаза, спрятав под веками, и перестала видеть обстановку вокруг.

"В Московских пробках есть все-таки своя прелесть! Во-первых, можно рассмотреть всю красоту. Так уютно и волшебно в городе, украшенном к Новому Году, что даже и не важно – снег за окном или дождь", – написала Арзамасова.

В руках звезда держала ярко вспыхнувший, горящий бенгальский огонь. Позади Лизы Арзамасовой стояла роскошно светящаяся в гирляндах огромная елка.

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 21:00 Источник: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой • Требует проверки
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