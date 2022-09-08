"Хозяйство из штанов аж прет!": ласкающую ртом хахаля Волочкову грубо отхлестали по губам

Бывшая балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять фанатов откровенными подробностями личной жизни.

Совсем недавно светская блондинка выложила фотографию из постели, где проводила время с новым мужчиной и бокалом игристого. Подписчики лишь успели заметить несвежий маникюр неизвестного и предупредить Анастасию Волочкову о его грязных пальцах. Теперь же весь Интернет увидел и лицо нового кавалера.

Кажется, комментарии Анастасия не читает, иначе заметила бы новые детали, на которые ей указывают подписчики. "А Сашка то! Хозяйство из штанов аж прёт! Вот Настьке работы!" — разглядывают новое фото влюбленных фолловеры Насти.

Времени на социальные сети совсем чуть-чуть — Анастасия слишком занята любовными утехами с Сашей. Девушка ласкает ртом уши избранника, совершенно не скрывая интересных предпочтений мужчины. Главное, что все участники новой публикации остались довольны.

И мужчины, и женщины под постами переживают за личную жизни Волочковой. Совсем недавно у нее был мужчина Сережа, а теперь уже Саша. Самые преданные фанаты грубо отхлестали девушку по губам в комментариях и просят Анастасию Волочкову не называть каждого хахаля “любимым“.