"Жертва": утащившая мужика из семьи Брежнева получила обухом по голове

В личной жизни певицы Веры Брежневой происходит настоящая драма.

Утащившая мужика из семьи Вера Брежнева рискует снова оказаться под клеймом разведенки. Напомним, что из-за нее Константин Меладзе развелся со своей первой женой. В сети появилась информация, что нынешний развод Веры Брежневой и музыканта Меладзе — это уже сложившаяся история.

Эксперт по нумерологии Элена Гамаюн поделилась мнением о причинах такого события, а также сделала прогноз на будущую жизнь Веры Брежневой. Скорее всего, певица получила обухом по голове из-за истории с разводом, поэтому теперь ей стоит быть аккуратнее с отношениями.

По мнению нумеролога, в 40 лет Вера Брежнева начинает отрабатывать карму рода. В ее 20-м аркане, работающем либо на плюс, либо на минус, произошел минус. Это означает, что у нее в роду есть негативные аспекты в вопросах брака, поэтому в жизни певицы произошел развод.

Но таролог и нумеролог призывает Веру Брежневу не отчаиваться. Уже в 42 года у нее появится возможность обрести женское счастье и вступить в новые отношения. А чтобы привлечь достойного мужчину, Вере стоит проявить твердость характера.

"В секторе любви есть 12 аркан – карта Жертва. То есть, если кто-то пытается управлять ее жизнью или давить на нее, то певица превращается в жертву", — поясняет Элена.