"Очень переживаю": Мелазде прокомментировал развод

Константин Меладзе, по мнению хейтеров, бросил свою старую единственную и нашел новую. Общественность уверена, что композитор увлечен своей новой подопечной, Эрикой Герцег.





"Путешествие среди женщин закончено, я нашел единственную", – сладко пел Константин Меладзе в 2013 году, когда они с Верой Брежневой стали открыто встречаться. Новая пара российского шоу-бизнеса занималась музыкой, воспитывала детей Веры и всячески демонстрировала изобилие чувств в социальных сетях.

Но что же было до всей этой идиллии? Вера Брежнева, как считают некоторые, увела мужчину из семьи. "Отняли у меня 10 лет", – сказала тогда брошенная Яна Сумм, подтвердив слухи о том, что интрижка ее гулящего мужа продолжалась, как и утверждала общественность, целое десятилетие.

"У нас отношения как у отца с дочерью", – на голубом глазу заявляла Вера до того, как вся подноготная вскрылась. Теперь история, кажется повторяется. Новая солистка "ВИА Гры" Эрика Герцег запела уже знакомую песню. "Третий отец после родного отца и Бога", – говорит она про композитора.

По заявлению украинской блогерши Алены Жужи, Константин Меладзе оформил развод прошедшим летом. Общественность злорадствует: "Вот тебе, Вера, и летит бумеранг." По мнению хейтеров, Меладзе развелся с постаревшей Брежневой ради свежего тела. Они считают, что Вера в последнее время стала выглядеть хуже, в то время как Эрика – сияет как бриллиант.

Сами Меладзе и Брежнева слухи никак не комментируют. Но внимательные поклонники давно заметили, что Вера удалила все совместные фото с мужем и больше не публикует новые. Константин же – и вовсе пропал из медиапространства: скорее всего, из-за переживаний. Некоторое время назад Меладзе прокомментировал развод. " Очень переживаю за знакомых, которые разводятся, ведь помню, каково это", – намекнул он на то, что постарается не допустить нового расставания.

