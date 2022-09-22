"Одни кости": Почерневшей анорексичке Ходченковой опустили веки

Светлана Ходченкова довела себя до ужасного состояния, пришлось обращаться к специалистам.

В последнее время Светлана Ходченкова не блещет радостью и не удивляет фанатов какими-то громкими проектами. Некогда одна из самых успешных актрис в России безусловно продолжает сниматься, однако ее карьера в Голливуде оказалась под угрозой. В 2021 году стало известно, что Ходченкова сыграет Анну Каренину, да еще и в проекте Netflix "Анна К". Однако съемки были заморожены.

Ходченкова также была задействована в одном из самых успешных спектаклей Театра на Бронной — "Платонов болит". Однако в начале сентября все спектакли признанного агентом иностранного влияния режиссера Александра Молочникова исчезли из репертуара.

Безусловно, тяжелое время отражается на внешности актрисы. Светлана Ходченкова, которая и так ужасно похудела, становится сама на себя не похожа. 39-летняя актриса недавно выложила фото с пляжа, где предстала с выпирающем от худобы позвоночником. А ведь в фильме "Благословите женщину" Ходченкова блистала яркой и сочной пышкой.

На днях стилист Евгения Ленц показала в своем аккаунте неузнаваемую Светлану Ходченкову. Актриса предстала на черно-белом фото с опущенными веками и была как обычно аскетичной и тощей. Судя по всему, потерявшей себя Ходченковой пришлось обращаться к стилисту за профессиональной помощью.



"Согрела сердцем меня сегодня", – написала автор публикации.

Фанаты отметили, что раньше Ходченкова сияла яркой красотой с экрана, а теперь все чаще появляется в образе усохшей и отощавшей женщины. Редкие фото актрисы мрачнее тучи, что навевает поклонников на тревожные мысли, якобы актриса стала анорексичкой.

"Сейчас просто худая вобла, при росте 180 см 52 кг – это анорексия. Стала телом похожа на Буратино – формы ушли – одни кости и не очень хорошее их сложение. Появилась какая-то жесткость в ней. Очень жаль, очень – был индпошив, стал ширпотреб и много снимается в сериальном дерьме, поразборчивей нужно быть, не распыляться", – пишут фолловеры.

