"Всё, потеряли": истощенная до скелета Ходченкова свалилась на пол в драных царапинах

Женственная фигура актрисы изменилась до неузнаваемости. Сочная грудь сдулась, а округлые ягодицы сплющило, будто и не было их никогда. Светлана Ходченкова кардинально поменяла имидж и превратилась в худосочную особу по модельным стандартам.
Поклонники надеялись, что со временем актриса прибавит в весе и ее торчащие кости станут менее заметны. Однако ситуация вышла из-под контроля: блондинка стала уменьшаться все сильнее, и в конце концов истощала до скелета.
Звезда ограничивает себя в еде, а также уделяет внимание тренировкам. Из всевозможных видов спортивных занятий она выбрала стрип-пластику. Полуголая Светлана Ходченкова вьется вокруг пилона, натирая железом бледную тонкую кожу.
На днях актриса разместила в Сети черно-белые фотографии, на которых она позирует возле шеста в нижнем белье. Однако причудливых гимнастических элементов звезда не показала. На одном из снимков она будто свалилась на пол: обмякла у железки на коленях с раздвинутыми ногами.
При этом и пол выглядит в кадре пугающе — в драных царапинах. Видимо, Светлана Ходченкова испортила его специальными туфлями на острых каблуках, которые надевает для тренировок.
Народ разделился на два лагеря: одни поддерживают знаменитость, другие же всерьез переживают за нее. Блондинка получила массу комментариев от пользователей Сети. "Всё, потеряли и Ходченкову", — выразил негодование один из поклонников звезды.