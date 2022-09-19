"Был в шоковом состоянии": всплыла страшная правда о смерти изрезанного осколками Панина

Сын покойного российского актера Андрея Панина дал откровенное интервью.

Звезда сериалов "Бригада", "Граница. Таежный роман" Андрей Панин умер девять лет назад. Его тело со множественными травмами нашли в собственной квартире актера. Труп был покрыт мелкими осколками стекла. Рассматривалась версия убийства, однако ее отмели за неимением достаточного количества доказательств. До сих пор причина смерти окутана множеством тайн и слухов, а для родных Панина остается огромное раной на сердце.

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Когда Андрей Панин умер, его старшему сыну было всего 12 лет. Мальчик был в шоке, когда узнал о случившемся. Александр пошел по стопам родителей и активно развивается в киноиндустрии, хотя в школьные годы мечтал стать экологом или юристом. Александр снялся в новой картине Ивана Охлобыстина "Недетский дом". В планах на будущее – поступление в театральный ВУЗ.

Накануне премьеры фильма со своим участием 21-летний актер сказал пару слов о своем покойном звездном родителе. О нем он вспоминает с теплом и трепетом. Сейчас начинающий актер не может себе представить, что бы было, будь Андрей Панин жив.

"Я человек фатальных взглядов на мир. Был бы он жив, может, и у меня была бы какая-то другая жизнь. А так — не готов предположить..." – сказал он.