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Шоу-бизнес
Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина

Пошел по стопам отца: как живет и выглядит сын актера Андрея Панина

Александр Панин нигде не демонстрирует связи со знаменитым отцом, однако решил попробовать себя в кино
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Известный 50-летний актер Андрей Панин скончался в марте 2013 года. Восемь лет смерть артиста остается загадкой не только для поклонников его творчества, но и для близких. Однако память об любимом актере сохранилась не только в популярных фильмах — ее бережно хранит и его большая семья. В том числе один из сыновей Александр Панин.

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20-летний Александр с возрастом все сильнее становится похожим на отца внешне, однако, как и другие дети многих популярных личностей, старается не выставлять свою жизнь напоказ. Парень ведет инстаграм-аккаунт "для своих", не появляется на светских мероприятиях и не демонстрирует связи с известным папой в соцсетях. До недавнего времени младший Панин не проявлял интереса к кино, но теперь, кажется, решил пойти по стопам отца.

В прошлом году Панин, несмотря на то, что не получил актерского образования, снялся в фильме Михаила Расходникова "Недетский дом", где сыграл воспитанника детского дома. Фильм покажут на больших экранах уже в этом году.

Творческая натура Александра прослеживается даже в его "Инстаграм". Судя по фотографиям в личном аккаунте сына актера, парень много путешествует, любит экстрим и интересные места, и даже набил себе татуировку на груди.

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13 октября 2021, 04:13 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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