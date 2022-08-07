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Шоу-бизнес
"Брежневу лихорадит": стало известно о беременности певицы на грани развода

"Брежневу лихорадит": стало известно о беременности певицы на грани развода

Слухи о скором разрыве Веры Брежневой с супругом ходят уже давно. Так ли это, ответил эксперт в сфере нумерологии.
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Долгие годы к Вере Брежневой относились как к разлучнице: мол, она влезла в чужую семью и увела мужа. Несмотря на это, нумеролог Владимир Кузнецов убежден, что артистка – хороший человек – сердечный, чувственный сострадательный. Эксперт заявил, что вокалистка может быть верным товарищем, на которого всегда можно положиться. Также он отметил, что в Брежнева далека от расчета: "Деньги для такого человека ничего не значат", – говорит Владимир.

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Не обошел стороной нумеролог и тему отношений вокалистки. В последнее время поговаривают, будто Вера Брежнева разводится с Константином Меладзе. Кузнецов отчасти подтвердил эти домыслы. Так, он заявил, что в отношении музыкантов не все гладко, однако до разрыва дело пока что не дошло.

По словам эксперта, ближайшие два года будут для артистки непростыми. Благодаря звездам Владимиру стало известно о возможной беременности певицы, а также о том, что она может оказаться на грани развода. И все эти события идут одно за другим! Так, в этом году эксперт предрек артистке беременность, а в следующем – распад семьи. Кроме того, нумеролог заявил, что блондинка может столкнуться с проблемами в карьере. "Брежневу лихорадит, она делает непонятные поступки", – отметил Кузнецов.

Однако не стоит ставить крест на жизни экс-солистки группы "ВИА Гра". Нумеролог заверил, что все может сложиться наилучшим образом для Брежневой. Так, он отметил, что если Меладзе будет более сдержанным и сможет в нужный момент побороться за супругу, то их отношения переживут кризис. "Они неплохая пара", – заключил эксперт.

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Вера Брежнева. Фото: Анатолий Ломохов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 августа 2022, 14:48 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
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