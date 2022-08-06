"Теперь на Небесах": прощание с Буйновым состоялось в Храме Спаса Нерукотворного

Субботнее утро 6 августа у артиста выдалось на славу. На автомобиле он поехал в Храм Спаса Нерукотворного, чтобы купить свечей для домашних молитв. Остановившись у ворот обители, Александр Буйнов включил камеру, послушал колокольный звон и поделился внутренним блаженством с фанатами.
Сначала исполнитель хита "Падают листья" запечатлел себя в салонное зеркало, а уже потом отправился обитель Господа. Там его ждал неожиданный сюрприз: венчание незнакомой семейной пары. Супруги решили узаконить отношения в религиозном ключе после 12 лет брака и рождения двоих детей.
Артист не смог проигнорировать знаменательное событие, лично поучаствовал в церемонии, поздравил влюбленных и согласился сделать с ними несколько снимков. Александр Буйнов отлично вписался в компанию и быстро нашел с людьми общий язык, поэтому расставаться совсем не хотелось. Однако прощание все же состоялось.
"Счастья вам, теперь ваш Союз скреплен на Небесах. А мы поехали в Питер!" — написал в личном блоге эстрадный кумир.
Поклонники поддержали благоговение звезды добрыми комментариями. Александр Буйнов вызвал у них светлые чувства. "Надо же, бывает же такое! Это удивительно! Счастья молодым!" — написали певцу в комментариях.