"Нашел единственную": женатый Буйнов явил миру свою молодую любовницу на старости лет

Александр Буйнов сообщил фанатам важную новость.

К сожалению, в мире шоу-бизнеса крепкие семейные пары – большая редкость. Лишь единицы могут похвастаться долголетними отношениями, которые за это время не задел ни один скандал. Александр Буйнов, например, был женат аж трижды.

Наверное, именно последний брак 72-летнего артиста можно назвать счастливым, ведь со своей возлюбленной он уже около сорока лет вместе! Остается только догадываться, почему именно с этой женщиной ему удалось построить столь крепкий союз. Может быть, она знает пару секретов или радует музыканта пребыванием в разных амплуа: то супруги, то любовницы, то верного друга... А может, дело в возрасте, ведь жена артиста сравнительно молодая: она младше избранника на 10 лет.

Как бы там ни было, в жизни Александра Буйнова даже на старости лет – полная гармония. А вчера он отпраздновал важную дату, о которой рассказал своим поклонникам. Дело в том, что в воскресенье его супруга отметила свой день рождения. По этому случаю певец посвятил ей пару трогательных строк в своем микроблоге, а еще явил миру ее фотографии из разных периодов жизни.

В своем послании к Алене Буйновой звезда эстрады призналась, что за свою жизнь понял одну важную вещь: хороших женщин в мире много, а вот самая неповторимая – одна.

"Мне повезло, я нашел такую, единственную! Аленка, и тебе повезло-у тебя есть я", – написал в своем микроблоге Александр Буйнов.