Вместе: Расфуфыренную Ходченкову в свадебном платье сняли с таинственным незнакомцем

Светлана Ходченкова вызвала массу вопросов у публики, появившись в шикарном белом платье.

Знаменитая актриса в своей карьере явно преуспела: ее знает почти каждый россиянин, она снимается в ведущих проектах и даже сотрудничает с мировыми брендами. А вот в делах любовных Светлане Ходченковой долгое время не везло.

За спиной у блондинки один неудачный брак и один несостоявшийся. В одно время эффектная звезда получила предложение руки и сердца от бизнесмена Георгия Петришина, но через пару месяцев пара рассталась. Что сейчас происходит в личной жизни артистки, неизвестно, ведь сокровенное она предпочитает не выносить на публику.

Иногда кажется, что в мире Светланы Ходченковой нет места отношениям, ведь все свое время она проводит на работе. Но каково же было удивление поклонников, когда они увидели кумира в белом платье, очень похожем на свадебном. Актриса еще и расфуфырилась: на ее глазах были черные тени, а губы покрашены яркой красной помадой.

Однако радоваться за обольстительную блондинку пока рано. К сожалению фанатов, замуж она не выходит. На самом деле артистка просто-напросто приняла участие в очередной съемке. Кто-то из присутствовавших в шикарном золотом зале, где проходила фотосессия, заснял актрису на телефон. Вместе с ней в кадр попал таинственный незнакомец в шляпе. Позже стало ясно, что это фотограф, который, собственно, и снимал звезду театра и кино.