"Любимый": предавшая память мужа старуха Поргина кинулась на шею к богатому мужику

После того, как Людмила Поргина повредила ногу, ей пришлось пройти курс лечения. Для этого она даже отправилась в Болгарию, где купалась в море, много гуляла и расхаживала ногу. К счастью, теперь актриса в норме и готова работать и играть в родном "Ленкоме".
Артистка пообщалась с журналистами и поведала, что с первого сентября ее внуки пойдут в школу. Однако сама престарелая женщина валять дурака и прохлаждаться дома не собирается. Так, 73-летняя звезда жаждет наконец-то вернуться в строй и блистать перед зрителями. "Буду надеяться что мне дадут не массовку, которую мне дает мой любимый Марк Варшавер", – рассказывает о своих ожиданиях получить нормальную роль Людмила Андреевна.
Удивительно, как быстро актриса бросилась на шею к режиссеру. Понятное дело, что он мужик богатый и к тому же начальник, но ведь еще недавно у них был весьма серьезный конфликт. Так, старуха Поргина обвиняла руководителя в унижениях и притеснениях, а Марк Борисович, в свою очередь, заявлял, что единственная заслуга артистки заключается в ее отношениях с Николаем Караченцовым.
Стоит отметить, что, возможно, о своей любви к режиссеру Людмила Андреевна говорит с сарказмом. Но все же она подлизывается к начальнику в весьма романтичном ключе. Однако для вдовы столь известного актера и культурной женщины советской закалки просто недопустимо подбивать клинья к мужчине ради материальной выгоды. Ведь этим звезда практически предала память мужа!