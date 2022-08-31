"Любимый": предавшая память мужа старуха Поргина кинулась на шею к богатому мужику

Людмила Поргина настолько вдохновлена возвращением из отпуска, что готова броситься на шею давнему врагу.

После того, как Людмила Поргина повредила ногу, ей пришлось пройти курс лечения. Для этого она даже отправилась в Болгарию, где купалась в море, много гуляла и расхаживала ногу. К счастью, теперь актриса в норме и готова работать и играть в родном "Ленкоме".

Артистка пообщалась с журналистами и поведала, что с первого сентября ее внуки пойдут в школу. Однако сама престарелая женщина валять дурака и прохлаждаться дома не собирается. Так, 73-летняя звезда жаждет наконец-то вернуться в строй и блистать перед зрителями. "Буду надеяться что мне дадут не массовку, которую мне дает мой любимый Марк Варшавер", – рассказывает о своих ожиданиях получить нормальную роль Людмила Андреевна.

Удивительно, как быстро актриса бросилась на шею к режиссеру. Понятное дело, что он мужик богатый и к тому же начальник, но ведь еще недавно у них был весьма серьезный конфликт. Так, старуха Поргина обвиняла руководителя в унижениях и притеснениях, а Марк Борисович, в свою очередь, заявлял, что единственная заслуга артистки заключается в ее отношениях с Николаем Караченцовым.

Стоит отметить, что, возможно, о своей любви к режиссеру Людмила Андреевна говорит с сарказмом. Но все же она подлизывается к начальнику в весьма романтичном ключе. Однако для вдовы столь известного актера и культурной женщины советской закалки просто недопустимо подбивать клинья к мужчине ради материальной выгоды. Ведь этим звезда практически предала память мужа!