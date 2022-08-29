"Влезать в мозги": взрезанная как свинья Поргина бросилась на блудную старуху Пугачеву

Алла Пугачева накануне рассказала о том, чем собирается заниматься, вернувшись домой.

Примадонна вместе с мужем и детьми еще весной покинула Россию. Тогда многие думали, что звезда российской эстрады уехала с концами, после чего она пообещала вернуться осенью – к началу учебного года Лизы и Гарри. В итоге Алла Пугачева, как блудная старуха, все же приехала домой: в минувшие выходные она появилась в центре Москвы и пообщалась с журналистами.

Судя по всему, сейчас артистка готовит своих наследников к школе, а что же касается ее планов на жизнь, то о них она говорит немногословно и туманно. Пока супруга Максима Галкина возложила на себя ответственную миссию: бороться с проблемами с головой – своей и других людей. “Порядок наводить. В моей голове. В вашей голове”, – поделилась своими мыслями звезда.

К возвращению Аллы Пугачевой в Россию народ отнесся по-разному. Знакомая певицы Людмила Поргина, к примеру, бросилась на нее – не с объятиями, конечно, но с теплыми словами. Актриса призналась, что рада ее приезду. Хотя слова про порядок в головах она не совсем поняла. Звезда предположила, что, возможно, к Примадонне на чужбине пришло какое-то осветление, в то же время сказать наверняка, что имела в виду ее коллега, она не сумела.

"Я не могу влезать в ее мозги" – рассуждает Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова отметила, что остается только наблюдать за поступками и поведением певицы. К слову, прибегать к помощи артистки она не собирается: мол, с ее головой и без вмешательства все в порядке. Зато здоровье актрису время от времени подводит. Так, она, можно сказать, взрезана как свинья из-за многочисленных операций. Жаль, что в этом плане Алла Пугачева ей не помощник.