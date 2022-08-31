Ублажившей толпу мужиков молодухе Гуфа пришлось оправдываться: Я зарабатывала деньги

Известный рэпер продолжительное время встречался с девушкой, которая годится ему в дочери. Большая разница в возрасте пару не напугала: в конце концов возлюбленные поженились, а вскоре Юлия Королева родила мужу наследницу. Кажется, что ничего не может нарушить идиллию Гуфа с молодой женой, но время от времени это сделать пытается экс-супруга музыканта Айза.
Одно время звезда распространяла нелицеприятные слухи о новой пассии бывшего: мол, она в прошлом занималась стриптизом и эскортом. К слову, в Сети даже появились снимки, на которых эффектная брюнетка запечатлена полураздетой перед толпой мужиков. Наконец-то Юлия Королева решила оправдаться после появления грязных сплетен о ней.
Супруга Гуфа дала откровенное интервью и призналась, что работала в клубе и действительно ублажала посетителей – но исключительно своими танцами, а не продажей тела – в этом в целом нет ничего постыдного.
"Я просто танцевала, а не занималась стриптизом, тем более эскортом! Я зарабатывала деньги, ничем не торгуя", – заявила девушка.
Что же касается поведения злостной сплетницы, то она, по мнению возлюбленной рэпера, просто-напросто привлекает внимание к себе за ее счет. К тому же Юлии Королевой не понятно, как о человеке вообще можно говорить, не зная его лично.
"У Айзы хайп самый низкосортный и колхозный!" – плюнула в бывшую жену Гуфа брюнетка.