Бросил ребенка и укатил за бугор: Как развлекается изменщик Гуф на Мальдивах

Гуф только-только стал отцом во второй раз, как уже намылился куда-то подальше от ребенка.

Популярный в нулевых рэпер Гуф буквально недавно стал отцом во второй раз. Его возлюбленная подарила ему дочь. Однако, по всей видимости, артист уже успел устать от родительских хлопот, а потому бросил дочь и спонтанно укатил за бугор.

Стоит отметить, что компанию ему составила Юлия Королева – его избранника и мать ребенка. Так что молодые родители, видимо, решили устроить романтический отпуск, чтобы вернуться к новорожденной наследнице с новыми силами. Хотя некоторым такой поступок звезды может показаться странным, ведь девочка еще совсем маленькая, а потому нуждается в заботе обоих родителей. А они, в свою очередь, решили променять детские пеленки на мальдивские закаты. Это крайне не понравилось многим пользователям Сети.

Возлюбленная исполнителя рада возможности наконец-то сменить обстановку, а потому с удовольствием делится с фанатами моментами личной жизни и показывает, как Гуф развлекается на Мальдивах. Так, возле семейного бунгало находится бассейн, где пара любит проводить время. Также из их домика открывается шикарный вид на океан, где возлюбленные проводят много времени.

Напомним, за плечами Гуфа множество неудавшихся романов, а потому так странно поклонникам наблюдать за его семейной жизнью. Ведь рэпер – тот еще изменщик. Так, в прошлом он был женат на Айзе Анохиной, которая постоянно терпела его интрижки на стороне. Позже артист встречался с Кети Топурией и, по слухам, тоже ходил на сторону.