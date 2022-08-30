Назвавшая Россию "проклятой" Дапкунайте заговорила о возвращении: Сложности и проблемы

Ингеборга Дапкунайте не стесняется менять своего мнения от радикально критического до лояльного по отношению к России.

После начала спецоперации на Украине российский шоу-бизнес разделился надвое. Ряд артистов спешно покинул страну. Кто-то сделал это тихо, надеясь вернуться, другие же – с жесткой критикой в адрес своей страны. Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте была из тех, кто разинул свой рот и назвал Россию "проклятой". Тогда она заявила, что совершенно не жалеет о своем поступке и сделала б это еще раньше. Однако теперь она заговорила по-другому.

Теперь, как вдруг выяснилось, Ингеборга Дапкунайте переменила риторику. Она заявила, что сожалеет об эмиграции и хочет вернуться в свою "проклятую" Россию. С чего бы это? – подумали фанаты. За границей ей, судя по всему, пришлось несладко.

"Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую часть своей жизни и людей", – заявила Дапкунайте.

Актриса выразила надежду, что в скором времени все изменится. Во всяком случае она уже не так радикально высказалась в адрес своей страны. По всей видимости, скоро она может вернуться обратно. во всяком случае сжигать мосты Дапкунайте уже не торопится.