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Шоу-бизнес
"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети

"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети

В близком окружении Брежневой и Меладзе подтвердили, что пара действительно может развестись.
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Общественность активно обсуждает возможный развод певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Некоторые фанаты уверены, что карьера артистки кончится без крыла влиятельного мужа. Но есть и те, кто стоит горой за звезду и уверен, что муж для нее всего лишь балласт.

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 Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Певица NиNа считает, что Вера Брежнева прекрасно может обходиться без Константина Меладзе. Красивая и молодая певица может найти себе спутника помоложе, за которым будет тянуться.

"Вера Брежнева на сегодняшний день является женщиной-успехом. Считаю, что ее творчество было по большей части ее заслугой, а не Меладзе. Она по сей день не утратила свои качества: внешность и голос. Вера прекрасно выглядит", – рассказала певица.

Также она добавила, что Вера Брежнева быстро найдет себе нового мужчину и вернется на эстраду с новым женихом, так как она "очень здорово выглядит". Более того, певица предположила, что коллега может начать новую главу в своей творческой карьере и даже подняться на новый уровень.

Ранее продюсер Павел Рудченко отметил, что развод Константина Меладзе и Веры Брежневой по большей части повлияет на жизнь певицы. Ее голос он не считает каким-то особым достоянием и проявлением таланта. В близком окружении пары не исключили, что Меладзе и Брежнева действительно могут развестись.

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Вера Брежнева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 3 августа 2022, 13:20 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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