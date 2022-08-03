"Здорово выглядит": возвращение Брежневой с женихом вместо Меладзе обсуждают в Сети

В близком окружении Брежневой и Меладзе подтвердили, что пара действительно может развестись.

Общественность активно обсуждает возможный развод певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Некоторые фанаты уверены, что карьера артистки кончится без крыла влиятельного мужа. Но есть и те, кто стоит горой за звезду и уверен, что муж для нее всего лишь балласт.

Певица NиNа считает, что Вера Брежнева прекрасно может обходиться без Константина Меладзе. Красивая и молодая певица может найти себе спутника помоложе, за которым будет тянуться.

"Вера Брежнева на сегодняшний день является женщиной-успехом. Считаю, что ее творчество было по большей части ее заслугой, а не Меладзе. Она по сей день не утратила свои качества: внешность и голос. Вера прекрасно выглядит", – рассказала певица.

Также она добавила, что Вера Брежнева быстро найдет себе нового мужчину и вернется на эстраду с новым женихом, так как она "очень здорово выглядит". Более того, певица предположила, что коллега может начать новую главу в своей творческой карьере и даже подняться на новый уровень.

Ранее продюсер Павел Рудченко отметил, что развод Константина Меладзе и Веры Брежневой по большей части повлияет на жизнь певицы. Ее голос он не считает каким-то особым достоянием и проявлением таланта. В близком окружении пары не исключили, что Меладзе и Брежнева действительно могут развестись.