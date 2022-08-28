Деньги не пахнут? Повернувшийся задом к России Меладзе прибежал обратно на заработки

Несколько месяцев назад Валерий Меладзе заявил, что покидает шоу-бизнес.

После 24 февраля артист, по мнению некоторых, повернулся задом к России, высказавшись вполне однозначно по поводу спецоперации. После этого появились слухи, будто Валерий Меладзе уехал в Италию и больше не планирует зарабатывать на российской сцене.



Артист даже заявил, что пойдет работать по профессии. Как известно, после института будущий исполнитель хита "Самба белого мотылька" занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. По словам звезды, охладев к российскому шоу-бизнесу, он даже разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды.

Но не тут-то было. Видимо, что называется, "не поперло". Накануне Валерия Меладзе сняли во время выступления в одном из московских клубов, где он, как и прежде, пел свои "нетленки". Стоит отметить, что такой популярности, как у Меладзе, стоит позавидовать – артиста обожают до сих пор, а его песни знают наизусть.

В Сети мнения по поводу возвращения певца разделились. Одни радуются, что смогут вновь попасть на его концерты, а другие недоумевают: неужели деньги не пахнут и Меладзе прибежал обратно на заработки?

Впрочем, возможно, возродить интерес к шоу-бизнесу Валерию Меладзе помогло осознание того, что вряд ли на своих научных трудах он сможет заработать достаточно на содержание многодетной семьи.