Россияне потеряли Алену Апину: Перестала выходить на связь

Алена Апина пропала в свой день рождения.

Сегодня день рождения Алены Апиной, однако праздник пройдет без шумных вечеринок. Впрочем, не стоит ждать даже вечера в семейном кругу – таким заявлением накануне огорошила поклонников звезда. Так, в микроблоге она написала, что в свой день рождения она хочет укатить за границу и отпраздновать 53-летие в гордом одиночестве. "Буду встречать одна (совсем!)", – написала она в запрещенной в России социальной сети.

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При этом Апина отметила, что это ее давняя мечта, так что жалеть артистку не нужно – она не рассорилась с близкими, просто ей захотелось уединения. Также она сообщила, что уже спешит в аэропорт, чтобы наконец-то отправиться на заслуженный отдых. "Мечты сбываются", – заключила она.

Стоит отметить, что после публикации поста россияне потеряли Алену Апину. Так, она перестала выходить на связь и долгое время не появлялась в социальных сетях. По всей видимости, повлияла на это утомительная и долгая дорога. Кстати, чтобы поклонники не соскучились, певица подготовила для них настоящий подарок – новую музыкальную композицию под названием "От небес до земли". Трек артистки стал доступен для прослушивания в день ее рождения.

Напомним, не так давно женщина уже отправлялась на отдых, поэтому для ее поклонников ее стремление вновь покинуть родной дом стало настоящим удивлением. Кстати, в прошлый раз Апина укатила на море вместе с дочерью, которую давно не видела.