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Шоу-бизнес
"В своем поносе тонешь!": Получившая смачный плевок в лицо Ходченкова устроила жуткую грызню

"В своем поносе тонешь!": Получившая смачный плевок в лицо Ходченкова устроила жуткую грызню

Светлана Ходченкова оказалась в неловкой ситуации из-за опубликованного видео.
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Знаменитая блондинка смогла завести себе подругу среди среди коллег по творческому цеху. С Екатериной Вилковой она познакомилась на съемках ленты "Одноклассницы" и могла бы рассмотреть в ней конкурентку, но сотрудничество все же переросло в дружбу. Теперь Светлана Ходченкова общается со звездой картины "Отель Элеон" даже за пределами съемочной площадки.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

У обеих актрис, к слову, специфическое чувство юмора – возможно, именно это и позволило им годами сохранять общение. Вчера длинноногая блондинка решила показать своим подписчикам кадры из отпуска: экс-супруга Владимира Яглыча разместила видео из своего шикарного номера в отеле с видом на лазурное море. Одной из первых публикацию прокомментировала Екатерина Вилкова, можно сказать, смачно плюнув в лицо подруге – в шутку, конечно.

"Все-таки неприятная ты женщина, Свет!", – написала актриса на странице Светланы Ходченковой.

Звезда сразу распознала в словах коллеги нотки юмора, а вот поклонники – нет. В итоге артистка, самого того не подозревая, своей публикацией устроили жуткую грызню между фанатами, ведь нашлись люди, которые, не оценив шутку, стали защищать любимицу от "нападок" Вилковой.

"Ты прям приятная чмырина. Никто и звать тебя никак! В своем поносе тонешь!". – обратился кто-то к подруге звездной блондинке.

К счастью, среди более подкованные пользователи поспешили объяснить разъяренной публике, что дружба актрис строится на колкостях, а значит, Светлану Ходченкову никто не обижал.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Светлана Ходченкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2022, 14:17 Источник: Соцсети • Требует проверки
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