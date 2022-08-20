Страшно смотреть: медики в ужасе от истощенной Ходченковой

Сочная фигура актрисы когда-то привлекла внимание Станислава Говорухина и тем самым дала старт актерской карьеры девушки. Режиссер с первого взгляда понял, что она – та самая и идеально подойдет для исполнения главной роли в фильме “Благословите женщину”. Долгие годы он продолжал восхищаться её пышным телом, круглым лицом и роскошными волосами – всем тем, от чего девушке хотелось скорее избавиться.
Теперь же от пышной музы не осталось и следа: вместо настоящей русской красавицы мы видим лишь анорексика на ногах-спичках. Похудение актрисы безумно обидело Говорухина, считавшего, что в Российском кинематографе тощих артисток достаточно и без Ходченковой.
Внешний вид и самочувствие Светланы невероятно беспокоит поклонников актрисы: “Пора поправляться!”, “Ах, какая раньше была красивая! А теперь высохла совсем! “, – оставляют своё мнение подписчики Светланы.
Об изменениях во внешнем виде актрисы высказалась также врач-диетолог Римма Мойсенко. Специалист уверена, что добиться подобных результатов при помощи одного лишь спорта и диеты невозможно, а значит, звезда намеренно морит себя голодом из-за психологических проблем.