Вся мокрая: Вздыбленные соски голозадой Ходченковой изнывают от желания

Светланой Ходченковой восхищаются миллионы мужчин по всей стране.

Знаменитая актриса по праву входит в топ самых сексуальных женщин России. Неудивительно, ведь она не обделена красивой внешностью, а ее фигуре наверняка завидуют многие. Хотя иногда слишком худая Светлана Ходченкова вызывает волнение у поклонников: некоторые ругают блондинку за то, что она может довести себя до анорексии.

К сожалению, неизвестно, как звезда добилась таких результатов в похудении. Может быть, она очень любит какао, которое, по данным портала VSE42.ru, способствует сбросу килограммов. Диетолог пояснил, что напиток с высокой калорийностью может уменьшать аппетит.

Какие бы методы не использовала Светлана Ходченкова, ее тело выглядит безупречно. И даже несмотря на маленькую грудь, артистка может возбудить любого мужчину. На днях в ее микроблоге появился весьма пикантный снимок. Блондинка отдыхала где-то на воде, рассекая на лодке, и надела сексуальный черный купальник, оголив свое тело, в том числе и пятую точку.

Вода брызгала из стороны в сторону, потому знаменитость изрядно промокла. Ну, а прохладные капли, попавшие на ее тело, поспособствовали тому, что соски актрисы вздыбились. Не понятно, почему скромница Светлана Ходченкова решила удивить народ такими откровенными кадрами: может быть, одинокая звезда изнывает от желания захомутать какого-нибудь мужчину и поразвлекаться с ним.