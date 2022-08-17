Потерял двоих детей и ушел от жены к молодой актрисе: что стало со знаменитым Галкиным

Борис Галкин – знаменитый советский и российский актер. Несмотря на успех в карьере, его жизнь складывалась нелегко.

Имя Бориса Галкина хорошо знакомо многим зрителям. Борис Сергеевич снялся в фильмах "В зоне особого внимания", "Ответный ход", "Отставник" и многих других популярных картинах. Сегодня в копилке артиста более 90 ролей. К сожалению, в личной жизни Галкину повезло куда меньше, чем в карьере. Актер пережил немало испытаний, а по-настоящему счастливым стал довольно поздно.

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Борис Галкин родился в 1947 году и вырос в простой семье. Сценой будущий артист заболел в старших классах, когда его отец устроился сапожником в Рижском театре оперетты. Приходя к родителю на работу, Борис проникался творческой атмосферой и все больше понимал, что хочет стать актером. Окончив школу, он отправился покорять столицу и поступил в Щукинское училище.

На экранах артист дебютировал еще в 15 лет, снявшись в фильме "Увольнение на берег". После окончания училища Галкин начал активно сниматься и играть на сцене. Хотя прославился Борис Сергеевич именно как актер, он не стал ограничиваться одной профессией. В 1977 году он окончил еще и режиссерский факультет ГИТИСа, а позже снял несколько своих фильмов.

Личная жизнь Галкина, в отличие от карьеры, складывалась непросто. Артист не раз связывал себя узами брака, но настоящее счастье обрел лишь с четвертой попытки. Первой супругой звезды стала актриса Татьяна Федосеева. К сожалению, их семейная жизнь омрачилась трагедией. Пара потеряла маленькую дочку спустя месяц после ее появления на свет. Вскоре супруги расстались.

Второй женой Бориса Галкина стала актриса Ирина Печерникова. Влюбленные познакомились в конце 70-х, когда Галкин искал артистку для спектакля, и прожили вместе около шести лет. Увы, этот союз тоже не сложился. Супруги много работали и не смогли создать по-настоящему крепкую семью.

В отличие от двух предыдущих, третий брак актера оказался прочным и продолжительным. В 80-х Борис Галкин встретил художника-декоратора Елену Демидову, которая стала его женой. Актер прожил с возлюбленной 30 лет и как родных воспитал ее наследников от предыдущих отношений – Владислава и Марию.

Галкин дал детям свою фамилию и стал для них настоящим отцом. Борис Сергеевич гордился пасынком, который тоже стал актером и добился успеха в профессии, и с трудом пережил потерю, когда тот неожиданно скончался. Владислава Галкина не стало в 2010 году. Спустя три года после трагедии Борис Галкин развелся с супругой и ушел к молодой актрисе.

С четвертой женой, певицей Инной Разумихиной, артист познакомился на фестивале фильма в Брянске. Галкин тут же влюбился в исполнительницу, которая оказалась младше его на 26 лет, и вскоре сделал ее своей женой. В 2017-м у пары родилась дочка Анна. В том же году не стало третьей супруги артиста. С падчерицей он, к сожалению, не общается. Мария не простила отчима за причиненную матери обиду.