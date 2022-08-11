"Вместе": давший полизать красавцу-израильтянину Шифрин рассекретил близость с сожителем

Ефим Шифрин сам по себе достаточно закрытый человек, ведь о его личной жизни мало что известно.



К 66 годам он так и не обзавелся семьей: детей у него нет, а о браках или отношениях с женщинами он публично никогда не рассказывал. Зато Ефим Шифрин не скрыл своего отношения к красавцу-израильтянину – псу по имени Леон, которому он даже дал полизать свое лицо.

Есть ли у артиста человеческие друзья, тоже неизвестно – в силу его скрытности. Но когда-то приятелей у комика было не мало, некоторые из них даже были далеки от творческого поприща. На днях одного из них он рассекретил. "На первом курсе снял комнату в коммуналке, чтобы жить там вместе с братом Эликом и однокурсником Валькой", – начал рассказ в своем микроблоге юморист.

Жилплощадь им сдавал парень по имени Слава – он в последствии стал сожителем будущей звезды. Между соседями сложились очень близкие отношения, ведь юморист признался, что молодой человек сразу завоевал его расположение, хотя и грешил пристрастием к спиртному. К слову, он даже переживал за товарища, а потому ругал его за очередную пьянку.

Это время уже давно в прошлом, а комика теперь окружают другие люди. А иногда даже женщины! Недавно он поделился фотографиями из заповедника "Тарханы", а на одной из них, как пишет телеканал "360", был снят с таинственной незнакомкой. Многих фанатов это зрелище обрадовало: они отметили, что Ефим Шифрин и его подруга отлично смотрятся.