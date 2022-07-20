"На святую землю": Россия прощается с Ефимом Шифриным

После начала специальной военной операции на Украине некоторые российские звезды вмиг переквалифицировались из певцов, актеров и юмористов в политических аналитиков и начали критиковать армию, а также руководство страны. Часть из них спешно собрала чемодоны и уехала за границу, превратив свои негативные заявления в способ заработка. Кто-то покинул родину молча, сославшись на запланированный отдых.
Сегодня Россия прощается Ефимом Шифриным. Популярный отечественный артист эстрады тоже решил уехать из страны. Он не стал скрывать правды и рассказал в социальных сетях, что улетает в Израиль. Меж тем, 66-летний юморист отказался делать политических заявлений.
По словам звезды "Аншлага", возвращение на родину запланировано в августе. Впрочем, далеко не все поклонники поверили, что Ефим Шифрин вернется из Израиля обратно в Россию. Один из пользователей намекнул, что артист просто хочет избежать разговоров об эмиграции.
Другие фанаты юмориста, напротив, порадовались, что он наконец-то раскрыл все карты. Они поздравили своего кумира с отъездом в Израиль. "С пребыванием на святую землю, приятного отдыха", – написал один из комментаторов.
Ефим Шифрин подчеркнул, что в аэропорту его встречала целая делегация родственников. К слову, в Израиле живет старший брат юмориста, его племянники и внучатые племянники. Сам артист проживал в Москве один.