Подаривший Гузеевой целое состояние Руссо объяснил причину своего поступка: Захотелось!

Авраам Руссо откровенно рассказал, зачем он преподнес Ларисе Гузеевой столь шикарный подарок.

Зимой на Первом канале вышел специальный выпуск шоу "Давай поженимся!". В качестве эксперта был приглашен Авраам Руссо, который помогал советами участникам передачи. Он еще мило пообщался с ведущими программы. Кроме того, он преподнес им шикарные презенты, которые шокировали не только публику, но и их самих.

Например, Ларисе Гузеевой певец подарил элитные часы, которые были изготовлены на заказ в Швейцарии. По словам артиста, у него есть друг, которому принадлежит часовая мастерская. Именно у него он купил роскошный аксессуар. Коллега Гузеевой сразу же поинтересовалась, сколько же Руссо отвалил за эксклюзивные часы. Тот же не стал скрывать правду и ответил, что они обошлись ему в двадцать пять тысяч долларов. Народ был в шоке, ведь это для некоторых, на секундочку, целое состояние!

Тогда многие не поняли, зачем Авраам Руссо преподнес звезде "Жестокого романса" столь дорогостоящий подарок. На этот вопрос вокалист накануне ответил в одном из интервью. "Захотелось!", – говорит артист. Он отметил, что Гузеева является ведущей передачи уже много лет и, несмотря на некоторую периодическую грубость, является хорошим человеком. Певец уважает ее за то, что телеведущая за все это время многих поженила. Именно поэтому он убежден, что актриса достойна такого презента.