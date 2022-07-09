"Погиб": побелевшая Цой взвыла из-за утраты

Непростое время заставляет людей менять привычки и совершенствовать свой быт. Многие представители шоу-бизнеса не являются исключением.
Певица Анита Цой решила посвятить значительную часть своего времени огороду. Свой большой участок артистка использует с пользой — каждый год она собирает урожай картофеля, моркови, свеклы и других овощей.
Выращенные плоды звезда планировала разделить со своими близкими. Цой не остановилась на достигнутом и заказала для огорода еще шесть больших теплиц.
Благие замыслы Цой изрядно подпортила стихия. Настигшие российскую столицу и область ливень и сильный ветер нанесли серьезный урон урожаю знаменитости. Больше всего пострадали растения.
Певица обнародовала в социальных сетях кадры, на которых запечатлены последствия случившегося. "По участку прошел ураган, с градом, с дождем. И вот такое мое красивое дерево сломалось – я сейчас буду плакать. Ивы поломало, во все стороны их разбросало. На земле кругом вода, сейчас откачиваем все это", – взвыла от досады побелевшая певица.
Цой задалась вопросом, поднимется ли упавшая под градом капуста. "Свекла, вставай! Укропчик погиб. А может, еще встанет?", — поделилась она переживаниями об утрате.