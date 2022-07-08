Топчется по горлу: Загнанный Валерией под каблук Пригожин пожаловался на насилие в семье

Иосиф Пригожин пролил свет на отношения с Валерией.

Как известно, крепкий брак в мире российского шоу-бизнеса – явление довольно редкое. То и дело кто-нибудь из звезд разводится. Однако находятся и такие семьи, которым удается оставаться вместе годами. Например, Иосиф Пригожин и Валерия, хотя и в их отношениях бывают непростые периоды.

Супруги вместе уже больше 18 лет, и за такой внушительный срок они нашли секрет семейного счастья. Что бы не происходило в отношениях, говорит продюсер, важно не забывать о верности, порядочности и не растерять взаимопонимание. Но есть и еще одна хитрость. Как оказалось, музыкальный деятель, можно сказать, загнан под каблук, ведь, по его словам, он готов пойти на уступки своей жене. И самое важное – это взаимно, ведь Валерия делает то же самое.

Более того, Иосиф Пригожин считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы ради счастья в отношениях наступить себе на горло. А если учесть то, сколько лет пара в браке, продюсер по своему горлу чуть ли не топчется. При этом супруг Валерии уточнил, что это должно быть обязательно добровольно – только тогда процесс будет приносить удовольствие обеим сторонам.

"А когда необоюдно — это насилие", — пожаловался Иосиф Пригожин на тиранию в некоторых семьях, где отношения отличные от их.