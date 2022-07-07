"От мизинчика до мизинчика": зацелованная жена Газманова рассказала об интимных ласках

Судя по некоторым высказываниям супруги артиста, даже за столь внушительный срок брака им удалось не растерять страсть и нежность в отношениях. Любовную тему жена Олега Газманова накануне подняла в своем телеграм-канале, приурочив ее к всемирному Дню поцелуя. Марина решила порассуждать о значении поцелуя для женщины и даже немного рассказала о таких интимных ласках, как поцелуи, в своей собственной жизни.
Красавица-блондинка призналась, что у нее как-то вызвал оторопь вопрос одной из подписчиц о том, почему мужчина может не целовать женщину в губы. Для самой Марины это что-то неведомое, так как она всегда была щедро зацелованной.
"Меня нацеловывают с детства от мизинчика до мизинчика," – откровенно рассказала о своих ласках жена Газманова.
Чтобы ответить на поразивший ее вопрос, Газманова перелопатила множество литературы, но внятного ответа так и не нашла. Марина считает, что истинная власть женщины проистекает именно из поцелуя – из умения протянуть губы к возлюбленному. Жена Газманова искренне не понимает, как женщины могут позволять к себе такое отношение, при котором их совсем не целуют их мужья.
Для самой знаменитости именно поцелуй является началом, серединой и окончанием любого процесса между мужчиной и женщиной. И на меньшее жена Олега Газманова не согласна.