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Шоу-бизнес
"Нет рядом": Недавно родившая жена Гуфа бросила ребенка ради нового мужика

"Нет рядом": Недавно родившая жена Гуфа бросила ребенка ради нового мужика

Не так давно рэпер Гуф стал отцом во второй раз.
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26 мая его супруга Юлия Королева родила девочку, которую теперь тщательно скрывает от лишних глаз. К слову, жена Гуфа не только прячет лицо малышки, но и держит в тайне ее имя – чтобы никто другой не назвал так же своего ребенка.

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Теперь девушка активно делится подробностями своего пребывания в статусе мамы, ведь для нее это дитя – первое. Накануне подписчики поинтересовались у Юлии Королевой, изменились ли как-то ее отношения с супругом после рождения малышки. Она в ответ рассказала, что девочка, скорее, изменила их самих. "Это знакомство с нами новыми", – подметила девушка.

Собственно, и муж для нее стал в какой-то степени новым мужчиной. И, как и раньше, она стремится проводить с ним как можно больше времени. Но делать это теперь крайне сложно, ведь, по признанию супруги Гуфа, ребенок отнимает все ее время. Но молодая мама нашла решение, наняв няню. Так что, теперь Юлия Королева может легко бросить свою новорожденную дочь и упорхнуть в объятия любимого.

При этом, как рассказала жена рэпера, появившееся свободное время – не единственные плюсы няни. Она объяснила, что теперь малышка может коммуницировать не только с родителями, но и с другим человеком. А еще у супругов появилась возможность отдыхать, ведь раньше девочку было на на кого оставить, чтобы банально поспать.

"Особенно, если как у нас, нет рядом бабушек и дедушек, кто выполнял бы эту функцию", – поделилась жена Гуфа.

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Автор: 6 июля 2022, 14:59 Источник: Соцсети • Требует проверки
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