Гуф слил интимные кадры измученной родами жены прямо с кушетки

После развода с изменившей имя Ай, Айзой-Лилуной Хамзатовной российский рэпер Гуф (Алексей Долматов – настоящее имя, прим. ред.) долго пытался построить личное счастье, но мешал его образ жизни. Именно из-за пристрастия к запрещенным веществам развалилась его первая семья. Потом он пытался встречаться с солисткой группы А’Студио Кэти Топурией, но и эти отношения разрушились. Наконец рэпер сошелся с Юлией королевой и вскоре женился на ней.
Отважная женщина рискнула забеременеть от бывшего наркомана Гуфа. В апреле семья сообщила о том, что ждет ребенка. Наконец пару можно поздравить – на свет появился их долгожданный малыш. В соцсетях появилось фото семьи Гуфа прямиком из роддома, пишет ФАН.
На снимке рэпер держит крошечный сверток в руках, прикрывая лицо младенца. Рядом на родильной кушетке лежит жена скандального артиста, уже немного отошедшая от родов и счастливо улыбается, смотря на на мужа и ребенка. Пол и имя новорожденного младенца звездная чета пока не сообщила.
"Подарить новую жизнь... Тяжелейший момент абсолютного счастья. Я все", – написала жена Гуфа.
Напомним, у Гуфа есть старший сын по имени Сами от первого брака с Айзой Долматовой. Также ходили слухи о том, что у Гуфа есть еще один внебрачный сын, однако сам артист не подтвердил эту информацию. После развода с рэпером бизнесвумен вышла замуж за серфингиста Дмития Анохина и жила какое-то время на Бали, где родила второго ребенка Элвиса.