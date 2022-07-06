Ходит в одном и том же: Цой перестала тратить деньги на модные западные тряпки

Телеканал Music Box презентовал проект "Горячая премьера клипа". Звезды представили видео из горячей ротации канала, а многие и сами вышли на сцену. На официальной странице сайта было запущено голосование за лучший клип. По его итогам музыкальное видео попадет в рубрику "Лучшее из новое". Среди гостей вечеринки оказалась и Анита Цой.



Певица хотя и была одета, как всегда, элегантно и со вкусом, но все-таки повторила образ, в котором блистала на закрытии Московской недели моды. Тогда, 26 июня, на показе Валентина Юдашкина звезда щеголяла в том же легком шелковом платье. Неужели одна из самых богатых в стране артисток поиздержалась и не пополняет гардероб?!

"Я затеяла большое дело – ставлю грандиозное этнографическое музыкальное шоу "Ожерелье России" с участием более трехсот человек на сцене, – пояснила Цой. – Он рассказывает о самобытности народов, которые живут в нашей большой стране, а задействованы в нем и танцевальные коллектив, и вокалисты, и цирковые актеры, Я – организатор и учредитель всего этого действа. Поэтому сегодня все силы и деньги брошены на этот проект. Именно поэтому я не покупаю новые платья, а вот хожу в одном и том же (смеется)".

"Для меня важнее провести красивое мероприятие, помочь талантливым детям, чем купить очередную тряпку, – уверяет артистка. – К тому же я за все эти годы столько накупила одежды, что, кажется, хватит на всю жизнь. Причем мода возвращается, и какие-то старые вещи сегодня снова смотрятся актуально".

Звезда не помешана на шмотках, как многие ее коронованные светлейшими титулами коллеги. "Я практически отказалась от покупок зарубежной брендовой одежды, – радуется Анита. – Во-первых, как показала недавняя Неделя моды, у нас много своих интересных русских дизайнеров. Во-вторых, в жизни есть ценности куда важнее шмоток. Теперь я это точно знаю",