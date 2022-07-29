"Поздно спохватилась": отсосавшая Апина с дряблой грудью сжала между ног 30-сантиметровый агрегат

Певица Алена Апина помечтала о молодом спортсмене, воображая его упругое тело.

Недавно по оценкам экспертов 57-летняя российская певица Алена Апина перенесла пластическую операцию по отсасыванию жира. После этого артистка заметно помолодела и похудела, и стала радовать фанатов своей яркой внешностью.

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На днях Алена Апина представила в своем аккаунте новое оригинальное видео, на кадрах которого позирует с баскетбольным мячом и кривляется на камеру. Певица предстала в ярко красном платье. На следующем кадре она лежала на полу с зажатым между ног 30-сантиметровым мячом.

"От небес до земли у баскетболиста Ильи", – спела игривая Алена Апина в новой композиции.

На одном из кадров Апина прикладывала к себе мяч и так, и сяк, и на голову его клала, и бросала, и даже прижимала к своей дряблой груди.

"Я так хотела концерт на свой др, но нет, нихт, найн. Поздно спохватилась! На следующий год обязательно. Начну прям с нового года готовиться. Зато порадую вас и себя новой песней. Новым клипом. Это пока так, съемочное баловство. А песня веселая. Как мы любим! Называется... Как же назвать то?! Или "Баскетболист" или просто "Илья". Я ж мастер воспевать всякие имена!" – написала Алена Апина в своем аккаунте.

Фанаты восприняли песню как заигрывание певицы с неким молодым баскетболистом.