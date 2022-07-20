"Как вам живется с крестом на шее?": сумасшедшая плеснула фекалиями в лицо ошарашенной Гузеевой

"Мой родной" – таким комментарием в социальной сети Гузеева сопроводила пост Кюрдзидиса об "обстоятельствах непреодолимой силы", которые мешают провести кинофорум в этому году. На нее тут же набросились с вопросами о причинах отмены. "Вы из актерской среды и должны знать причину", – писали недовольные люди и требовали пояснений.
Гузеева конкретики не знала, поэтому ответила: "Эвклид все расскажет. Все, что посчитает нужным", – дипломатично отрезала телеведущая. "И наткнулась на стену непонимания, эгоизма и ненависти", – как говорила героиня Людмилы Гурченко в фильма "Любовь и голуби".
"Как вам живется, Лариса, с крестом на шее, пока ваш президент ********(проводит специальную военную операцию – Прим. ред.)" – вдруг плеснула в лицо ошарашенной Гузеевой фекалиями какая-то экзальтированная дамочка.
Но Лариса не оробела. "Как вам рассуждается, лежа на диване?" – задала Гузеевой встречный риторический вопрос.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Многие артисты в этой связи подвергаются нападкам и агрессии со стороны противников защиты несчастных людей Донбасса.