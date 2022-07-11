Как неживая: почерневшая Ходченкова тает на глазах

Светлана Ходченкова всегда обладала шикарной фигурой. Однако в последнее время кажется, что звезда уж очень сильно ограничивает себя в еде.

Светлана Ходченкова – одна из наиболее красивых актрис российского кинематографа. Фактурность женщины оценили не только на Родине, но и за рубежом. Так, артистку даже приглашали сниматься в Голливуд. Чтобы быть всегда в форме, она тщательно следит за фигурой: отказывается от калорийных продуктов, которые так любят многие россияне. Однако в последнее время поклонникам кажется, что Ходченкова уж чересчур увлеклась отказом от еды.

Накануне звезда опубликовала свежий снимок в микроблог. На ней она запечатлела себя, сфотографировав свою тень. Почерневшая Ходченкова привлекла внимание фанатов. Естественно, речь идет о ее черной тени. Так, по ее силуэту видно, что артистка сильно похудела и буквально тает на глазах. Однако нельзя не отметить, что кадр получился по-настоящему завораживающим. Светлана, как неживая, стоит, грациозно изогнувшись. Ее стан даже чем-то напоминает статую.

Подписчики Ходченковой оценили ее фотографию и принялись активно комментировать. "Иллюзия", "Красивый прудик и еще прекраснее тень", "Нужно больше вас, а не тень", "Где-то на краю света", "Солнце любит тень", "Все живое отбрасывает тень", "Круэлла де Виль" – написали пользователи Сети.