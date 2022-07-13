"Невыносимо": сравнивший Россию с задом Шевчук заявил об эмиграции

Юрий Шевчук считает, что ситуация в мире изменилась за последние месяцы. Обыватель привык к происходящему.

Солист группы ДДТ Юрий Шевчук сразу после начала спецоперации на Украине дал скандальное интервью Екатерине Гордеевой, в котором раскритиковал действия российских властей. Несмотря на резкие заявления, артист в отличие от подобных своих коллег, продолжает давать концерты в нашей стране. В свежем интервью он объяснил положение дел.

По словам артиста, его группа не избегает прямого выражения своих мыслей. Поэтому музыкантов часто критикуют. При этом музыкант не исключил, что может отказаться от работы в своей стране.

"До сих окончательно не понимаю, играть или нет. Но все-таки надо играть и говорить с людьми. Серьезно и спокойно. Больше по душам. Будем проживать эти концерты. Но пошутить как раньше теперь не могу", – рассказал Шевчук.

Звезда добавила, что в последнее время россияне стали жутко нервными, пишет ОСН. Шевчук считает, что из-за инстинкта самосохранения люди стараются забыть о том, что происходит в мире.

В ходе беседы Юрий Шевчук коснулся темы эмиграции. "Я не хочу отсюда уезжать, но меня могут выкинуть или создать такие условия, что невыносимо будет", – признался он.



Ранее на концерте в Уфе лидер группы "ДДТ" резко высказался в адрес российских властей. Он фактически сравнил Россию с задом. "Родина, друзья – это не ж*** президента, которую надо мусолить, целовать. Родина это бабушка нищая, продающая картошку на вокзале. Вот это родина!" — заявил Юрий Шевчук.