Закатившую шоу после новостей о рецидиве рака Вайкуле прижали к стенке: Пиарится на святом

Онкологию артистка победила еще в начале 2000-х, но, как известно, у этого коварного заболевания есть "привычка" возвращаться. Поговаривают, будто бы именно из-за рецидива опасной болезни Лайма Вайкуле спешно уехала в Америку.
Недавно и вовсе появились страшные новости: якобы певица вернулась в Латвию умирать, так как рак дошел до финальной стадии. Ко всему прочему, по слухам, Алла Пугачева потому и покинула Израиль, чтобы держать за руку сгорающую от онкологии подругу.
Но вдруг на фоне слухов о критическом состоянии Лайма Вайкуле в запрещенной социальной сети сделала объявление о концерте. Артистка, отменившая летний музыкальный фестиваль, вдруг устроила шоу в Латвии, на которое активно зазывает поклонников.
Блогер Anton S высказался по этому поводу. По его мнению, высока вероятность, что певица решила "немножечко хайпануть" на своей болезни, чтобы пропиарить концерт 26 июля. Он считает, что Лайма Вайкуле могла легко устроить себе такой "прогрев", ведь информация о рецидиве рака появилась в анонимном телеграм-канале.
Также блогер считает, что если информация о болезни неправда, то певица должна была опровергнуть ее. В противном случае все действительно выглядит подозрительно. Блогер припер артистку к стенке аргументами.
"Мы живем в такое время, когда все ставки хороши, деньги никогда не пахнут, и ты можешь пиариться на самом святом, сакральном, эмоциональном, потому что деньги нужны здесь и сейчас. А опровергнуть болезнь? Она обязана, потому что это публичные люди", – уверен Anton S.