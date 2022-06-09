"Нет слов": Немощный старик Петросян борется со смертью

Евгения Петросяна сняли в одной из московских клиник.

Жизни 76-летнего комика, несмотря на его уже престарелый возраст, может позавидовать любой юнец: на старости лет он обзавелся молодой женой, маленьким ребенком, да еще и успевает трудиться в разных проектах. Не секрет, что для такой богатой на события повседневной жизни, Евгению Петросяну требуется немало сил.

Юморист не скрывает, что активно занимается поддержанием себя в форме. Он снялся на тренажере в одной из московских клиник, которую, как оказалось, посещает регулярно – по три-четыре раза в неделю. Из-за физической нагрузки артист периодически задыхался и с трудом произносил речь, которую подготовил для своей аудитории. Но в конце-концов сообщил, что на данный момент сражается за свое здоровье!

Комику эти процедуры действительно нужны, ведь силы у уже немощного артиста забирает не только неизбежная старость, но и перенесенный коронавирус, который, по его признанию, негативно сказался практически на каждом человеке. Так что, теперь он вынужден бороться со смертью. "Чтобы она [семья] не лишилась главы семейства", – объяснил юморист.

Поклонников одновременно восхитили и насторожили занятия комика. Многие написали в комментариях под видео, что артист на правильном пути. "Нет слов, браво, молодец", – отметил кто-то из пользователей. Но нашлись и те, кто стал, наоборот, опасаться за здоровье юмориста: мол, на старости лет Евгению Петросяну необходима меньшая нагрузка на тело и сердце.