"А зачем жениться?": Ушлый Прилучный оставил с носом новую молодую пассию

Но в семью актер так и не вернулся, да и зачем бывшая, когда вокруг тебя крутятся красивые женщины. Сначала Павла Прилучного заподозрили в романе с Мирославой Карпович, который он тщательно скрывал, а потом появилась Зепюр Брутян.
Находясь на море, парочка то и дело подогревала слухи о романе: милые снимки, подписи "я счастлив", обручальное кольцо на пальце звезды "Закрытой школы" и странным образом просочившееся в Сеть свидетельство и заключении брака. Поклонники уж было подумали, что актер наконец-то встретил свое счастье, однако друзья не охотно верят в эту чудесную историю.
В частности, Владимир Епифанцев заявил, что Павел Прилучный вряд ли снова связал бы себя узами брака: мол, зачем идти на такой подвиг, если можно находиться в отношениях с девушкой без штампа в паспорте.
"А зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым", – рассуждает коллега актера по сериалу "В клетке".
Более того, он уверен, что вся эта история – грамотный пиар: якобы актеры снялись в новом фильме, где экс-супруг Агаты Муцениеце выступил сопродюсером. Вот парочка и договорилась привлечь внимание к проекту. Причем, по словам Епифанцева, пиар был бесплатным. А это значит, что Зепюр Брутян осталась с носом: без романа с красавчиком Павлом Прилучным и без денег в кармане за такую идеальную игру в отношения на публике.