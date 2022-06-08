А где же сын? Бросившая ребенка ради работы Арзамасова осталась одна

Российская актриса Елизавета Арзамасова и хореограф Илья Авербух состоят в браке уже почти полтора года. Пара растит сына по имени Лев, который родился в августе прошлого года. Почти сразу после рождения ребенка звезда "Папиных дочек" вернулась к работе.
Арзамасова все свое свободное время посвящает сыну. Сейчас звездная семья в отпуске и отправилась на море. В своих соцсетях актриса публикует яркие снимки с отдыха. Они гуляют и устраивают романтические посиделки в ресторанах на набережной.
Лиза Арзамасова не поведала фанатам, взяли ли они с мужем маленького Льва в отпуск. В своем аккаунте актриса показала фото, на котором она стоит в фойе отеля. По словам звезды, ее фотографировал муж. Но где же в это время был сын? Этот вопрос не дает поклонникам покоя.
"Спасибо за еще один солнечный день", – написала Арзамасова.
По словам актрисы, предстоящее лето у нее будет насыщенным, впереди много работы. Так что отпуск на море пришелся как раз кстати. Актриса набирается сил перед кропотливым трудом.
В последние годы она чаще работает в театре, а в кино почти не снимается. Арзамасова не раз говорила, что график дом-работа ее устраивает и даже очень нравится.